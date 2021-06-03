В матче второго круга «Ролан Гаррос» российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Барборе Крейчиковой – 2:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час и 9 минут. За это время Александрова сделала 1 эйс, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 возможных. Ее соперница исполнила 3 двойных и собрала 4 из 7 брейк-пойнтов.
- В третьем круге Крейчикова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
- Александрова в первом круге обыграла Винус Уильямс в двух сетах – 6:3, 6:1.
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