Российская теннисистка Варвара Грачева в интервью Eurosport рассказала о победе над Камилой Джорджи во втором круге «Ролан Гаррос» и жажде реванша в следующей игре с Мартой Костюк.

– В матче были качели – то в одну сторону, то в другую.

– Да, это правда. Она начала очень хорошо первый сет, но потом мне представился шанс при счете 5:2, я вцепилась и дальше не дала ей показывать свою игру. Во второй партии я плохо играла, поэтому в решающей пришлось возвращаться через силу.

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– В третьем сете вы сделали брейк и крикнули: «Грачева, включай мозг!»

– Это да... Знаете, уж лучше я буду себя ненавидеть, но работать хорошо, чем наоборот.

– Что вы имели в виду?

– Я должна была заставить ее играть, бегать. Делать хоть что-то!

– В следующей раунде вы встретитесь с Мартой Костюк.

– Мы играли с ней дважды, если я не ошибаюсь. Один раз я обыграла ее на грунте, потом она обыграла меня на харде. Это было жестко – 6:1. 6:1, Все в одну кассу. Так что я жажду реванша.

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