КОРТ ФИЛИППА ШАТРИЕ
Виктория Азаренко (Беларусь, 15) – Мэдисон Киз (США, 23) – начало в 13:00 (мск)
Александр Зверев (Германия, 6) – Ласло Дьере (Сербия)
Серена Уильямс (США, 7) – Даниэль Коллинс (США) – начало не раньше 16:00
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Джон Изнер (США, 31) – начало не раньше 21:00
Стефанос Циципас
Фото: Getty Images
КОРТ СЮЗАНН ЛЕНГЛЕН
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Елена Веснина (Россия) – начало в 12:00 (мск)
Фабио Фоньини (Италия, 27) – Федерико Дельбонис (Аргентина)
Райли Опелка (США, 32) – Даниил Медведев (Россия, 2)
Маркета Вондроушова (Чехия, 20) – Полона Херцог (Словения)
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
КОРТ СИМОН МАТЬЁ
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31)– Арина Соболенко (Беларусь, 3) – начало в 12:00 (мск)
Кэй Нисикори (Япония) – Генри Лааксонен (Швейцария)
Стив Джонсон (США) – Пабло Каррено (Испания, 12)
Паула Бадоса (Испания) – Ана Богдан (Румыния)
Анастасия Павлюченкова
Фото: Getty Images
КОРТ №7
Тамара Зиданшек (Словения) – Катерина Синякова (Чехия) – начало в 12:00 (мск)
Маркос Джирон (США) – Кристиан Гарин (Чили, 22)
КОРТ №14
Каспер Рууд (Норвегия, 15) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – начало в 12:00 (мск)
Сорана Кирстя (Румыния) – Дарья Касаткина (Россия)