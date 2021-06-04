Второй круг «Ролан Гаррос» завершен – пора подводить итоги для российских теннисистов (неутешительные) и иностранных топов (у них все лучше – особенно у Биг-3).

Остался только Медведев

Удивительно, но единственным из русских теннисистов в сетке остался Даниил Медведев, ненавидящий грунт и до этого не прошедший на «Ролан Гаррос» ни одного круга. Медведев вслед за Александром Бубликом расправился с американцем Томми Полом, хотя вкатывался в игру долго. Как итог – четыре сета и 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

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Это была не самая уверенная игра в исполнении Даниила: он отдал первый сет, а в третьем и решающем четвертом позволял сопернику брать свои подачи. Правда, это ни разу не стало проблемой – в следующем же гейме Медведев сам делал брейк. В концовке матча соперники обменялись аж четырьмя: Медведев подавал на победу и упустил два матчбола, но затем оформил выход в третий круг с 0:40 на приеме.

Медведев отдал сет, но итоговое превосходство не вызвало сомнений

В послематчевом интервью Даниил признался, что ему не понравилось играть вечерним запуском на грунте, и расписание смилостивилось. С Райлли Опелкой в третьем круге он встретится не ранее 15:30. Будет сложно – американский великан выигрывал у первой ракетки России даже на харде.

Хачанов оформил самый ранний вылет

Хачанов дал надежду бодрой победой в первом круге, но цепкий японец Кэй Нисикори старался сильнее, чем Иржи Веселы. Карен сыграл пятисетовик и уступил Нисикори – 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4 в пользу теннисиста из Японии. Хачанов и Нисикори в 2021-м уже играли на грунте в первом круге Мадрида, и Кэй тоже был лучше.

Карен вел себя эмоционально: расколошматил руку собственной ракеткой и вызвал из-за этого физио, а однажды ругнулся выражением «Япона мать». Учитывая, что в соперниках был японец, получилось забавно, но вылет совсем не забавен: Хачанов впервые в карьере не прошел на «Ролан Гаррос» в третий круг. До этого именно французский «Шлем» считался для него самым успешным.

Хачанов травмировал руку о ракетку и позвал на помощь врача

Карацев проиграл 37-летнему немцу

Если Хачанова штормит в плане результатов довольно давно, то вылет Аслана Карацева – полнейшая неожиданность. Он играл с 37-летним немцем Филиппом Кольшрайбером, 132-й ракеткой мира. В квалификации к турниру в Парме 22 мая Кольшрайбер проиграл Теймуразу Габашвили – своеобразному мему от российского тенниса – а потом приехал в Париж и справился с 24-м сеяным. 6:3, 7:6(4), 4:6, 6:1 в его пользу.

Карацев так переживал, что получил от судьи аж два предупреждения: первое устное – выбив мяч с корта после того, как попал в сетку после неудачного укороченного Кольшрайбера. Второе – и штраф на очко – за разбитую об грунт ракетку.

Карацев не совладал с 37-летним Кольшрайбером на «Ролан Гаррос»

Сафиуллин не выстоял против Зверева

Еще у России во втором круге играл Роман Сафиуллин, прошедший квалификацию. Жребий нещадно свел его с шестым сеяным Александром Зверевым, и Роман не сумел сотворить чудо, хотя смотрелся достойно. Он вел с брйком в каждом сете из трех, но Зверев всякий раз демонстрировал скиллы топа и возвращал подачу. Первая и третья партия завершились тай-брейками, где Сафиуллину не хватило опыта или выдержки. Счет матча – 7:6(4), 6:3, 7:6(1) в пользу немца.

Сафиуллин вел в каждом сете против Зверева, но все отдал

Биг-3 легко прошли дальше, как и Циципас

У Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера проблем не возникло: на троих – только один проигранный сет. Отличился Федерер в матче с Марином Чиличем – провозился два часа 38 минут и выиграл в четырех партиях: 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:2. В третьем круге швейцарца ждет немец Доминик Кёпфер.

Бесподобный Роджер творил чудеса – Маэстро, мы скучали

Джокович виртуозно расправился с Пабло Куэвасом – 6:3, 6:2, 6:4. Небольшая проблема возникла только в третьем гейме первого сета: серб отдал сопернику подачу. Но сразу же отыграл ее и методично довел дело до победы. Дальше – легкая добыча в виде Ричардаса Беранкиса.

Кровожадный Джокович впился в Куэваса и прошел в 3-й круг

Рафа Надаль играл в свой 35-летний юбилей и разбил Ришара Гаске c «баранкой» – 6:0, 7:5, 6:2. Это 17-я победа Надаля над Гаске в 17 матчах на уровне ATP. Рафа одержал 102-ю победу на «Ролан Гаррос» и повторил рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных матчей на одном «Большом шлеме». У Роджера самым успешным в этом плане является Australian Open.

Никаких проблем (кроме смешного фэйла с уроненной ракеткой) не испытал Стефанос Циципас – фаворит из нижней половины сетки. 6:3, 6:4, 6:3 против испанца Педро Мартинеса из-за пределов топ-100 – логичный и закономерный результат.

Циципас потерял ракетку во время подачи и рассмешил зрителей

4 русских теннисистки идут дальше

В последнее время в России принято хвалить мужской теннис, но на «Ролан Гаррос»-2021 пока лучше получается у девушек. В сетке к третьему кругу остались Варвара Грачева, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Они прошли соответственно Камилу Джорджи (7:5, 1:6, 6:2), Петру Квитову (неявка), Айлу Томлянович (6:2, 6:3) и десятую сеяную Белинду Бенчич (6:2, 6:2). Особенно порадовала Касаткина, которая, в отличие от Хачанова, все же возвращается на прежний уровень.

Павлюченкова выбила Томлянович и оставила Берреттини без поддержки

Турнир покинули Екатерина Александрова (2:6, 3:6 от Барборы Крейчиковой) и Вероника Кудерметова (6:7(7), 7:5, 5:7 от Катерины Синяковой). Поражение Кудерметовой стало обиднейшим: в третьем сете она вела 5:1 и имела два матчбола, подавая на победу. Синякова выстояла и забрала три подряд подачи соперницы.

Осака и Барти снялись, остальные фаворитки в деле

Вторая ракетка мира Наоми Осака не стала ждать, когда организаторы «Ролан Гаррос» дисквалифицируют ее за непосещение пресс-конференций, и снялась сама, пропустив в третий круг румынку Ану Богдан, которая теперь сыграет с Паулой Бадосой. Покинула турнир и первая сеяная Эшли Барти – ее в матче против Магды Линетт стала мучить травма.

Остальные фаворитки в деле. 20-летняя полька Ига Швёнтек мчит к защите титула и снесла Ребекку Петерсон в лучших традициях своего кумира Надаля – 6:1, 6:1. Серена Уильямс помучилась с Михаэлой Бузарнеску, отдав ей сет, но все же справилась – 6:3, 5:7, 6:1. Элина Свитолина прошла Энн Ли (6:0, 6:4), а Арина Соболенко – Александу Саснович. Теперь нас ждет русско-белорусский матч Павлюченкова – Соболенко: возможно, реванш за полуфинал Мадрида.

Серена дала надежду, а затем размазала Бузарнеску

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