Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил рекорд «Ролан Гаррос». В матче второго круга Федерер обыграл хорвата Марина Чилича и стал самым возрастным теннисистом, который пробился в третий раунд турнира. Швейцарцу это достижение покорилось в возрасте 39 лет и 9 месяцев.

Кроме того, Федерер – девятый по возрасту теннисист в третьем раунде «Шлемов» с 1968 года после Фрэнка Седжмана, Панчо Сегура, Кена Розуэлла, Панчо Гонсалеса, Мервина Роуза, Джона Макдональда, Мэла Андерсона и Барри-Филлипса Мура, сообщает Tennis World USA

Федерер победил Чилича в четырех сетах – 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:2.

Следующим соперником швейцарца станет немец Доминик Кёпфер, который обыграл американца Тэйлора Фритца.

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