С «Ролан Гаррос» пришли тревожные новости – российскую теннисистку задержали по делу о договорных матчах. Спортсменку зовут Яна Сизикова, она выступала в парном разряде с Екатериной Александровой. Девушки вылетели в первом круге, проиграв австралийкам Айле Томлянович и Сторм Сандерс со счетом 1:6, 1:6.

По информации Le Parisien , 26-летнюю Сизикову задержали 4 июня вечером, когда после матча она выходила с сеанса массажа. В ее номере провели обыск, а потом поместили теннисистку под стражу в офисе юридической полиции.

С чем связано расследование?

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Не с текущим розыгрышем турнира – поэтому Александрова, экс-первая ракетка России, не попадает под подозрение. Дело тянется с «Ролан Гаррос» прошлого года. Тогда Сизикова выступала в парном разряде с американкой Мэдисон Брингл.

Расследование инициировали Tennis Integrity Unit (теннисная антикоррупционная организация) и французская полиция. Дело завели из-за матча первого круга, который Сизикова и Брингл играли против румынок Патрисии Тиг и Андреа Миту. Букмекеры вычислили серию подозрительных ставок на то, что румынские теннисистки выиграют пятый гейм второго сета. В нем подавала Сизикова: она проиграла два розыгрыша подряд, а затем сделала двойную ошибку. Они с Брингл уступили гейм под ноль.

Инсайдеры не называли точную сумму, поставленную у различных букмекеров. Но, скорее всего, она составляла несколько десятков тысяч евро в разных странах. Сизикову обвиняют в организованном мошенничестве и активной и пассивной спортивной коррупции.

Кто такая Сизикова?

Яна Сизикова – теннисистка не из разряда известных. В одиночном рейтинге WTA она занимает 765-е место, в парном дела идут лучше – 101-е. Единственный титул она выиграла в 2019 году в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой, за всю карьеру, по данным WTA, заработала примерно 170 тысяч евро.

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