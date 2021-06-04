Опубликовано 04/06/2021 в 15:44 GMT | Обновлено 04/06/2021 в 15:45 GMT

Даниил Медведев обыграл американца Райлли Опелку в третьем круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась за 1 час 40 минут в трех сетах – 6:4, 6:2, 6:4.

Медведев неожиданно подал в два раза больше эйсов (10:5) и допустил в два раза больше двойных ошибок (4:2). Даниил победил за счет меньшего числа анфорсов – 16 против 36 у американца.

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Для Медведева это уже третья победа на «РГ» и 4-я на грунте в 2021 году. На кортах Парижа русский отдал соперникам лишь сет.

Следуюший соперник Медведева в 4-м круге – победитель пары Кристиан Гарин – Маркос Джирон.

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