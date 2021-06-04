Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», выбив белоруску Арину Соболенко.

После снятия Наоми Осаки и Эшли Барти Соболенко стала первой в посеве турнира, но сумела взять у Павлюченковой только один сет. Матч продлился 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу Анастасии.

Соболенко шесть раз подала навылет против двух раз у Павлюченковой. Белоруска восемь раз ошиблась на подаче, у россиянки – всего две двойные. Анастасия реализовала пять брейк-пойнтов из 10, Арина – три из семи.

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В четвертом круге 29-летняя Павлюченкова сыграет либо с Викторией Азаренко, либо с Мэдисон Киз.

Лучший результат Анастасии на «Ролан Гаррос» – четвертьфинал в 2011 году.

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