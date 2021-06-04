Анастасия Павлюченкова не пустила в четвертый круг третью ракетку турнира Арину Соболенко и теперь сыграет с Викторией Азаренко. Она ответила на вопрос, почему матчи с Ариной в Мадриде и Париже получились такими разными и поделилась ожиданиями от следующего круга.

– Насть, ты проиграла Соболенко в Мадриде. С того матча ты что-то взяла? Тебе что-то помогло, или это совершенно другая история?

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– Там, на самом деле, она меня просто снесла с корта. Честно сказать, после того матча даже не к чему было придраться. Единственное, сегодня мне помогли абсолютно другие условия. Мадрид намного быстрее, а здесь я знала, что мне нужно ввязать ее немного в розыгрыши, что другие условия будут.

– Прости, я ни на что не намекаю, но это твой 14-й «Ролан Гаррос», четвертьфинал был десять лет назад. Тебе от таких цифр хорошо: «Ну я много играю, здорово, карьера долгая!»? Или наоборот?

– Кстати, в Мадриде еще началась эта тема. Там мне сказали, что в 2011-м я была самая молодая, кто сыграл четвертьфинал. А в этом я была самая старая из тех, кто остался в сетке в четвертьфинале-полуфинале. И тогда, на самом деле, у меня был реально шок. Я привыкла, что я восходящая, молодая. Надо отвыкать уже. Здесь я уже готова к этому, по-другому к этому отношусь, что круто: я играла десять лет назад, показывала хороший теннис и до сих пор, спустя 10 лет, показываю игру, и все-таки, я считаю, еще лучше.

– На пути в четвертьфинал Вика Азаренко. Какие ощущения?

– Пока никаких, потому что все еще перематываю матч с Ариной и еще рано говорить о Вике. Но в любом случае я ее очень хорошо знаю, это очень сильный соперник. Думаю, завтра начну потихоньку готовиться к этому матчу.

Павлюченкова минимум один раз сыграла в четвертьфиналах всех четырех «Шлемов».

В Париже Анастасия посеяна под 31-м номером.

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