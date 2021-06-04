Дарья Касаткина проиграла 54-й ракетке мира Соране Кырстя и выбыла из борьбы за титул чемпионки Открытого чемпионата Франции-2021. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Румынии.

Встреча длилась 1 час и 24 минуты. Касаткина совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 6. Также россиянка дважды подала навылет. Румынская спортсменка записала на свой счет 2 эйса и 5 реализованных брейк-поинтов из 11. Ошиблась Сорана всего два раза.

В следующем круге Кырстя сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

В обновленном рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 70-е место.

Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек.

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