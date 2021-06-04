Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу России Елену Веснину в третьем круге «Ролан Гаррос». После матча она пришла в студию Eurosport и ответила на вопросы.

– Я играла очень неплохо первый сет, а во втором просто потеряла концентрацию. Предполагала, что так будет, но сегодня это было на слишком много геймов.

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– Третья уверенная победа на «Ролан Гаррос», и вы впервые сыграете во второй неделе на турнире «Большого Шлема». Сейчас есть ощущение, что в вашей карьере происходит что-то особенное?

– Если честно, не чувствую чего-то особенного, потому что игроки все одни и те же, как на других турнирах, просто больше сетка. Для меня сейчас пока нет каких-то нереальных эмоций, я просто выхожу, настраиваюсь на каждый матч и, конечно, хочу победить.

– Вы агрессивный, атакующий игрок. Неоднократно отмечали, что ваше любимое покрытие – хард. В чем ключ к успеху выступлений на грунте?

– На грунте очень важно принимать правильные решения, лучше выстраивать розыгрыши. На харде с моим стилем игры это может быть 2-3 удара, а здесь нужно больше задумываться о решении и о построении розыгрыша.

– Следующая соперница – либо Даниэль Коллинс, либо Серена Уильямс. Есть ли у вас какие-то предпочтения?

– Конечно, хотела бы сыграть с Сереной, я никогда с ней еще не играла. Но в целом я готова к любому сопернику, буду стараться выиграть и показать свой лучший теннис, – рассказала Елена.

В четвертом круге соперницей Рыбакиной станет как раз Серена, которая одолела Коллинс в двух сетах.

4-й круг в Париже – лучшее достижение Елены на «Шлемах».

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