Корт Филиппа Шатрие
Барбора Крейчикова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 13:00 (мск)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Ричардас Беранкис (Литва)
Ролан Гаррос
Vondrousova - Hercog - Ролан Гаррос
Анетт Контавейт (Эстония, 30) – Ига Швёнтек (Польша, 8)
Доминик Кёпфер (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария, 8)
Корт Сюзанн Ленглен
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Диего Шварцман (Аргентина, 10) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – начало в 12:00 (мск)
София Кенин (США, 4) – Джессика Пегула (США, 28)
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Кори Гауфф (США, 24) – Дженнифер Брэйди (США, 13)
Корт Симон Матьё
Слоан Стивенс (США) – Каролина Мухова (Чехия, 18) – начало в 12:00 (мск)
Карлос Алькарас (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Мария Саккари (Греция, 17) – Элис Мертенс (Бельгия, 14)
Маттео Берреттини (Италия, 9) – Сунву Квон (Южная Корея)
Корт №14
Янник Синнер
Фото: Getty Images
Янник Синнер (Италия, 18) – Микаэль Имер (Швеция) – второй запуск после парного матча
Магда Линетт (Польша) – Онс Жабер (Тунис, 25)
Корт №7
Марко Чеккинато (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия) – начало в 12:00 (мск)
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия)
Ролан Гаррос
Garin - Giron - Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
Cirstea - Kasatkina - Ролан Гаррос