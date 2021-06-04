Месть Медведева за проигранный на харде домашний Spb Open в 2020-м можно назвать сладкой – Даниил полностью переиграл Опелку в трех партиях. Причем русский был лучше во всех компонентах и даже на подаче. Невозможно было предположить, что на нелюбимом грунте страшную пушку (10-5 по эйсам) включит Медведев, а не юный протеже Изнера.

23-летний американец только этим козырем и мог доставить проблемы Даниилу, ведь русский постоянно втягивал соперника в продолжительные розыгрыши 10+, где брал свое, и манипулировал укороченными – их достать двухметровому гиганту также не удавалось. К тому же у Райлли некстати отказал S&V – у сетки Опелка палил по аутам или натыкался на обводящие Медведева. Если уже и эти фишки не выручают, то пиши пропало.

Даниил Медведев и Райлли Опелка Фото: Getty Images

Ролан Гаррос Медведев перестрелял Опелку и шагнул в 4-й круг 5 ЧАСОВ НАЗАД

«С такими игроками самое главное – уверенно держать свою подачу, в каком-то смысле давить на них таким образом. И стараться на их подаче цеплять как можно больше очков – даже если 40-15, стараться делать 40-30. Таким образом, в какой-то момент можно получить брейк-пойнт, зацепиться», – говорил Медведев в интервью перед матчем. Эту теннисную мантру Медведев визуализировал на корте Сюзанн Ленглен. Из гейма в гейм он, хоть и стоя в трех метрах за задней, возвращал мячи на приеме максимально неудобно – глубоко под заднюю или накатом, что сбивало с толку выбегающего к тросу Опелку. Плюсом влажный после дождя грунт притуплял скорость Райлли – Даня взял аховые 45% на приеме (40 из 88 очков).

Читать подачу важно и в игре с предстоящим соперником по 1/8 финала. Ведь именно на приеме в 3-м круге Мадрида Даниил просел – всего лишь 29% мячей (27 из 94) стали виннерами. В матче с Опелкой Медведев также отшлифовал дропшоты, почти отказался от невынужденных, а еще, как раз за счет активного приема, сделал пять брейков. С чилийцем месяцем ранее этот трюк не прошел – неловкие 0% реализованных «больше» на приеме. Еще один пункт для проработки. Возможно, в том матче сказалось и плохое самочувствие Даниила – в середине второго сета из носа пошла кровь, пришлось вызвать врача. Но даже последствия ковида не помешали русскому навязать борьбу – 4:6, 6:7, 1:6 за 2 часа 21 минуту битвы.

Сегодня же Медведев свеж и здоров, а главное – заново влюбился в более быстрые парижские корты, которые, на удивление, так подходят его плоской игре. «Никого не боюсь. Может, после сегодняшнего матча я больше полюблю грунт», – признался Даниил. Генеральная репетиция перед 1/8 с Гарином удалась на 90%. Остается перезарядить первую, устранить двойные, подчистить удар справа и тогда уже побороться за четвертьфинал.

Ролан Гаррос Медведев: «Не понравилось играть на «РГ» вечером. Это для ТВ» ВЧЕРА В 05:09