18-кратная победительница ТБШ Крис Эверт высказалась о результатах и игре Серены Уильямс – самой титулованной участницы второй недели «Ролан Гаррос».

«Думаю, Серена до сих пор выступала очень хорошо. Она просто вывернула наизнанку несколько матчей, подкралась к соперницам сзади, а ее подача выглядела действительно мощно. Очень надеюсь, что эластичный бинт вокруг ее бедра не означает серьезную травму, потому что именно эта часть ноги отвечает за правильное движение. Я была очарована ее игрой до этого дня, но вторая неделя для всех станет по-настоящему показательной. Вот где действительно всем игрокам нужна будет безупречная игра. В первую неделю вы можете позволить себе не быть идеальной теннисисткой, но вторая неделя требует от вас игры на самом высоком уровне. Именно степень мастерства будет говорить за всех спортсменов.

Что касается Серены, ей вообще не нужно много матчей, чтобы поймать необходимый ритм. Она по-прежнему набирает много очков на подаче, точно так же, как и раньше, концентрируется на каждом моменте. Она чувствует игру и очень хорошо двигается. Меня совершенно не удивляет, что она дошла до второй недели, насколько бы ни были ее соперницы конкурентоспособными. Я рассчитывала, что так и будет: что она продержится до второй недели. Но впереди вторая неделя, для Серены все усложнится, как и для остальных», – рассказала Эверт Eurosport.

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В четвертом круге Серена сыграет с дебютанткой стадии из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Уильямс-младшая – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

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