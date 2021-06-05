Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Райлли Опелкой в третьем круге «Ролан Гаррос» в интервью Eurosport рассказал о матче, поддержке болельщиков и будущем сопернике Кристиане Гарине.

– Когда начинаешь 1:3 против Опелки, мысли закрадываются негативные, что, скорее всего, ты проиграл сет. Но просто знал, что надо продолжать, в итоге во время матча стал чувствовать, что корт, условия с тяжелым, мокрым грунтом ему не подходят, мяч летит не так сильно. Поэтому просто старался принимать все в корт, играть в корт, без какого-то сумасшедшего риска. Естественно, очень доволен матчем, смотрю вперед.

– Вы говорили, что вам не понравилась вечерняя сессия – темно, холодно. Сегодня вас замечательно поддерживали. Вы даже пошутили, что такое ощущение, будто вы в Москве. Расскажите о поддержке зрителей. Насколько это было важно?

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– Да, это было круто, потому что во время матча мне казалось, что поддерживают в принципе одинаково. После матча, когда зрители скандировали мое имя, это было большим сюрпризом, неожиданно. Буду надеяться, что хотя бы до последнего моего матча здесь, который неизвестно когда будет, продолжат поддерживать, это было бы очень круто.

– Далее у вас встреча с Кристианом Гарином. Вы месяц назад играли в Мадриде. Что почерпнули из той встречи?

– Да, конечно, когда недавно играешь с теннисистом, чувствуешь, что нужно было сделать или по-другому, или лучше. Но проблема в том, что там были другие условия, другие мячи. В любой момент я мог ошибиться, где-то что-то не догнать, не достать. Тут я чувствую себя прекрасно – самое главное построить тактику, сыграть в хороший теннис, тогда будут шансы. Но он, конечно, очень крутой игрок на грунте, поэтому просто, скорее всего, не будет, – сказал Медведев.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» российский теннисист Даниил Медведев одолел американца Райлли Опелку – 6:4, 6:2, 6:4.

В четвертом круге Медведев сыграет с чилийцем Кристианом Гарином, который обыграл американца Маркоса Джирона.

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