Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Мэдисон Киз в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:2, 6:2) и поспорит за выход в четвертьфинал с Анастасией Павлюченковой из России. В интервью Eurosport Азаренко рассказала, чего ждет от следующей соперницы.

– У нее очень мощные удары, поэтому я считаю, что она в очень неплохой форме играет этот грунтовый сезон. Поэтому будет интересно. Я, если честно, не помню ни одного нашего матча, а тренер сказал, что мы играли шесть раз. Нужно будет пересмотреть пару матчей.

– Мы видели, что [сын] Лео – ваш самый серьезный критик. Что-то уже сказал после последнего матча? Какой-то комментарий от эксперта?

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– Еще пока нет, но, думаю, сегодня будет полный репорт. Есть очень смешное видео – может его выложу. Когда он был со мной на тренировке, сказал, что слева нужно играть лучше.

– «Ролан Гаррос» осенью был и «Ролан Гаррос» весной. Место его – весна-начало лета или осенью тоже неплохо?

– Не думаю, что в прошлом году я получила большое удовольствие здесь играть. Думаю, это было видно.

Азаренко и Павлюченкова сыграют в воскресенье, 6 июня.

Потенциальная соперница по четвертьфиналу – Серена Уильямс.

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