Большая тройка играет на «ТБШ» в один день, и это не полуфиналы, а первая неделя. Удивительная жеребьевка «Ролан Гаррос»-2021 дала теннисным болельщикам возможность созерцать величайших практически друг за другом.

Новак Джокович – Ричардас Беранкис

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Первая ракетка мира пока не испытал проблем на «Ролан Гаррос»-2021, не отдав ни сета Теннису Сандгрену и Пабло Куэвасу. Не должен стать затруднением и Ричардас Беранкис, стоящий в рейтинге ATP 93-м. Литовец на турнире обыграл более рейтингового француза Уго Умбера, который переживает непростые времена и потерпел пять поражений подряд, и номер 101 Джеймса Дакворта, каждый раз – с потерей сета.

Поэтому Джокович явно разомнется на сопернике и закроет его в трех сетах, чтобы готовиться к потенциальному четвертьфиналу с Роджером Федерером. Новак без труда победит Беранкиса с комфортной форой -10,5 по геймам.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Рафаэль Надаль – Кэмерон Норри

Король грунта также движется по сетке визуально легко, закрыв с 3-0 по сетам Алексея Попырина и Ришара Гаске. Норри – пока самый рейтинговый соперник Рафы на этом турнире, но Надаль и парижский грунт на ранних стадиях – лучшие друзья, и было бы странно искать интригу и надежду на сенсацию там, где их нет.

Надаль за девять сыгранных сетов трижды уступал подачу, но это едва ли влияет на его игру против такого соперника, как Норри. Рафаэль только разыграется и будет стоять ногами на любимом покрытии еще увереннее. Хотя куда сильнее?

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Доминик Кёпфер – Роджер Федерер

Великий швейцарец играет на «Ролан Гаррос»-2021 по принципу от матча к матчу, и пока у него получается более-менее неплохо. Маэстро прошел Дениса Истомина, пободался с Марином Чиличем и даже отдал ему второй сет. Доминик Кёпфер обыграл француза Матиаса Бурка и в тяжелом матче справился с Тейлором Фрицем, которые в концовке получил травму.

Кёпфер – неуступчивый теннисист, уже игравший на стадии 1/8 финала «ТБШ»: на US Open-2019 он противостоял Даниилу Медведеву и выгрыз у будущего финалиста сет. Поэтому имеет смысл поставить на это и сейчас: в сложной борьбе в одной из партий немец сделает брейк и удержит его.

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