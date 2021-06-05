Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла чешке Барборе Крейчиковой и покинула «Ролан Гаррос» в третьем круге.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки. Один из геймов в первом сете на подаче Крейчиковой продлился около 20 минут – у Свитолиной было четыре брейк-пойнта. В итоге Барбора защитила подачу, а в следующем гейме сделала брейк и взяла партию.

Крейчикова выполнила два эйса против трех у Свитолиной. Победительница один раз ошиблась на подаче, проигравшая –дважды. Крейчикова реализовала шесть брейк-пойнтов из 13, Свитолина – два из семи.

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В 1/8 финала Крейчикова сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Свитолина – шестая ракетка мира, Крейчикова идет на 33-м месте и не попала в посев на «Ролан Гаррос».

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