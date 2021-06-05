Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Федерик Бело раскрыл подробности задержания спортсменки во Франции. Сизикова проходит по делу о договорном матче.

«В 2020 году, после того как Яна приняла участие в игре на «Ролан Гаррос», она увидела спортивный блог одного итальянца. Ее обвиняли в том, что она намеренно поддалась соперницам, и ставили под сомнение ее честность и справедливость результатов. Как всегда бывает в блогах, к этому добавилась дискуссия в социальных сетях на несколько дней. Яна опытная спортсменка, но такие скандалы никогда ее впрямую не касались. Что ей было делать? Она написала в WTA и попыталась объяснить ситуацию. Она спрашивала, как ей поступить. WTA не ответила на ее электронные письма. Яна подождала, потом снова обратилась в WTA, а затем и в теннисную антикоррупционную организацию Tennis Integrity Unit. Ясного ответа не было, затем жизнь вошла в свою колею.

Тот самый гейм, за который задержали российскую теннисистку

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Не подозревая о том, что против нее заведено дело, она вернулась во Францию и играла в турнире Сен-Мало, затем в турнире Лиона, а потом снова участвовала в «Ролан Гаррос». Обычно на турниры ее сопровождает отец, но в этот раз, поскольку в связи с пандемией были введены ограничения на передвижения, она приехала одна. В четверг вечером после очередного матча к ней явились полицейские с просьбой «ответить на несколько вопросов».

Где именно ее задержали? Как раз в теннисном городке «Ролан Гаррос». Яна последовала за полицейскими, которые усадили ее в машину, где уже был переводчик. Они увезли ее, и она очень быстро поняла, что речь явно идет не о «нескольких вопросах». Полицейские, когда они прибыли в комиссариат, объявили ей, что она задержана. Поскольку дело было вечером, она оказалась в ожидании допроса до утра в камере предварительного заключения. Ей разрешили сделать звонок — родителям, семье, близким или начальнику – как полагается по процедуре задержания. Она позвонила отцу и сказала ему, в частности, что не хочет адвоката по назначению, хотя она имела на него право. Яна считала, что ей не в чем себя упрекнуть.

Яна Сизикова Фото: Imago

Никаких улик не нашли – ни при ней, ни в комнате ее отеля. Они забрали для изучения ее мобильный телефон и планшет. Если бы там было что-то, что ее обвиняло или, наоборот, оправдывало, у полицейских появились бы доказательства. Но судя по тому, что она мне рассказала, ничего подобного не было», – приводит слова адвоката «Коммерсант».

Сизикову задержали за гейм в парном матче с Мэдисон Бренгл. Девушки уступили румынкам Андреа Миту и Патрисии Марии Тиг.

Накануне задержания Сизикова сыграла с Екатериной Александровой против Айлы Томлянович и Сторм Сандерс в первом круге парного турнира нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос».

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