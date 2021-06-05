Корт Филиппа Шатрие
Виктория Азаренко (Беларусь, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – начало в 13:00 (мск);
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Пабло Каррено Буста (Испания, 12) – не ранее 15:00;
Ролан Гаррос
Iga Swiatek - Anett Kontaveit - Ролан Гаррос
Серена Уильямс (США, 7) – Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – не ранее 18:45;
Александр Зверев (Германия, 6) – Кэй Нисикори (Япония) – не ранее 22:00.
Корт Сюзанн Ленглен
Даниил Медведев, Россия, «Ролан Гаррос», 4 июня 2021 года
Фото: Getty Images
Тамара Зиданшек (Словакия) – Сорана Кирстя (Румыния) – начало в 12:00 (мск);
Маркета Вондроушова (Чехия, 20) – Паула Бадоса (Испания);
Кристиан Гарин (Чили, 22) – Даниил Медведев (Россия, 2);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина).
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