«Ролан Гаррос» шагнул во вторую неделю: оставшиеся в сетке теннисисты сыграли уже по три матча и готовятся к напряженным играм 1/8 финала. Eurosport.ru рассказывает, что происходило в третьем круге.

Медведев – за себя, за Сашку и за тех парней

Последний представитель России в мужской сетке выиграл уже третий матч на «Ролан Гаррос»-2021 – это на три больше, чем за четыре предыдущих захода в Париж. В этот раз был бит американец Райлли Опелка – 6:4, 6:2, 6:4. Начало матча было тревожным – на первом же приеме американец заработал брейк-пойнт, в следующем гейме ушел с 0-40, а затем сделал-таки брейк. От такой дерзости Медведев пришел в ярость, сразу соорудил обратный брейк и следом взял три гейма под ноль. Заряда свежести хватило и на второй сет. В третьем Опелка уперся в грунт зубами, но один удачный гейм на приеме принес Медведеву сухую победу.

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Медведев мастерски отточил укороченные и обводящие на Опелке

За первый парижский четвертьфинал Даниил сразится с чилийцем Кристианом Гарином.

У фаворитов все спокойно

Мужская сетка поскупилась на сенсации. Номер один Новак Джокович устроил себе легкий спарринг с Ричардасом Бернакисом из Литвы – 6:1, 6:4, 6:1. Рафаэль Надаль чуть дольше возился с Кэмероном Норри. Британец даже исхитрился повести с брейком во втором сете, но был наказан за дерзость – 6:3, 6:3, 6:3.

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Роджер Федерер отдал немцу Доминику Кёпферу уже второй сет на турнире – до этого он в четырех партиях возился с Марином Чиличем. Федерер и Кёпфер играли 3 часа 39 минут и сыграли три тай-брейка, но уставший Роджер все же вырвал победу: 7:6(5), 6:7(3), 7:6(4), 7:5.

Фаворит нижней половины Циципас три сета мучался со стариком Джоном Изнером, прежде чем прихлопнуть американца – 5:7, 6:3, 7:6(3), 6:1. Александр Зверев спокойно переступил через серба Ласло Дьере – 6:2, 7:5, 6:2.

В четвертый круг прошли представители топ-10 Диего Шварцман и Маттео Берреттини, а также юный суперталант Янник Синнер.

Павлюченкова приготовила баранку для Соболенко

Анастасия Павлюченкова сотворила одну из главных сенсаций раунда, выбив из сетки третью сеяную Арину Соболенко. По-настоящему боевым вышел только первый сет. Белоруска убежала вперед 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд и в итоге уступила. Тут Арина вспомнила, как легко победила Анастасию месяцем ранее в Мадриде, взбодрилась и быстро, за 33 минуты, сравняла счет.

Третий сет пролетел еще быстрее (за 24 минуты), а на корте царила только одна теннисистка – Павлюченкова. Неизвестно, что случилось с Соболенко, но она отправилась домой с баранкой – 6:4, 2:6, 6:0 в пользу Насти.

Сенсация имени Павлюченковой – Соболенко получила 0:6 в решающем сете

Дальше еще одна белоруска: Виктория Азаренко, которая без проблем разгромила Мэдисон Киз (6:2, 6:2).

Касаткина не справилась с травмированной соперницей

Дарья Касаткина оступилась об Сорану Кирстю, хотя румынка рисковала не доиграть матч. Она забрала три стартовых гейма – справедливости ради, проходили они в очень упорной борьбе – а потом подвернула ногу и была вынуждена взять длительную медицинскую паузу.

После перерыва Касаткина впервые выиграла гейм, сделала обратный брейк, а потом тут же проиграла свою подачу. На старте второго сета дамы поочередно брейковали, но Даше это удалось сделать только один раз. Итог: 3:6, 2:6.

Кирстя травмировала ногу в 3-м гейме, но выбила Касаткину

Минус Веснина

Елена Веснина не успела размяться после выхода на корт, как уже горела тезке Рыбакиной из Казахстана 0:5. В итоге она взяла только один гейм, чтобы избежать баранки, а затем уперлась во втором сете. Судьбоносным оказался затяжной 8-й гейм, Весниной не удалось сделать брейк, после чего она под ноль отдала два решающих розыгрыша – 1:6, 4:6.

Швёнтек 2.0 сыграет со Швёнтек 1.0

Варвара Грачева тоже свой матч завершила очень быстро – Марта Костюк устроила часовую тренировку и закрыла матч с российской соперницей – 6:1, 6:2. Юная украинка, которой летом исполнится всего 19, на этом турнире пока демонстрирует какой-то космос: сначала уничтожила двукратную чемпионку мэйджоров Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4), потом отправила домой китаянку Сайсай Чжэн (6:3, 6:4).

Марта Костюк Фото: Getty Images

Очень напоминает прошлогодний перфоманс Иги Швёнтек, которая в 19 взяла «Ролан Гаррос». Кстати, именно полька – следующая соперница Марты. Ига провела самый сложный матч за 2 розыгрыша – Аннетт Контавейт взяла у нее аж 6 геймов – все в первом сете. Эстонка сделала брейк уже в стартовом гейме, но смогла добиться лишь тай-брейка, где Швёнтек была сильнее. Во втором сете полька уже была безжалостна – 7:6(4), 6:0.

У топов – минус Свитолина

Пока Костюк радует со знаком плюс, ее звездная соотечественница Элина Свитолина расписалась под очередным проваленным «Шлемом». В этот раз украинка не справилась с 33-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой – 6:2, 6:2. Чешка повторила свой лучший результат на мэйджорах.

Шок Свитолиной – против Крейчиковой не работала ни одна тактика

Серена Уильямс победила Даниэль Коллинс в очень веселом матче – 6:4, 6:4. Если в первом сете американки держали свои подачи и исход предопределил единственный брейк Серены, то во втором они вспомнили, что такое женский теннис. Теперь Уильямс уже повезло быть чуть лучше на приеме.

В еще одном американском междусобойчика финалистка «РГ»-2020 София Кенин одолела Джессику Пегулу – 4:6, 6:1, 6:4.

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