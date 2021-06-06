20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и заявил, что может сняться соревнований по состоянию здоровья.

«Нужно решить, буду я играть дальше или нагружать себя слишком опасно. Может быть, это идеальный момент, чтобы передохнуть. В этом году у меня нет недели между «Ролан Гаррос» и Галле, так что нужно определиться, что лучше для Уимблдона. В Париже мне нужно оценивать ситуацию по своему состоянию после каждого матча – как я себя чувствую, как себя чувствует колено.

Уже объяснял, что на тренировках не играл матчи по два с половиной или три с половиной часа. Так что для меня находиться на корте три с половиной часа ненормально. Те, кто прошел через такую же операцию, понимают меня. Конечно, хотелось бы оказаться на месте Рафы или Новака, которые могут думать: «Я чувствую себя отлично и если хорошо играю, то побеждаю». Но у меня сейчас такого ощущения нет. Все это – подготовительные этапы к тому, что для меня очень важно», – цитирует 39-летнего Федерера Tennis Majors.

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На «РГ»-2021 Федерер прошел Дениса Истомина (3-0), Марина Чилича (3-1) и Доминика Кёпфера (3-1). Соперник по 1/8 финала – Маттео Берреттини.

Уимблдон стартует 28 июня. Федерер выигрывал его 10 раз – это самый успешный «ТБШ» для швейцарца.

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