Анастасия Павлюченкова из России прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции-2021. Во встрече четвертого круга 31-я сеяная Павлюченкова обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 9 минут.

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Соперницы сделали по три эйса, но Азаренко допустила пять двойных ошибок, в то время как Павлюченкова – только четыре. Анастасия была лучше на первой подаче и вводила мяч в игру с точностью 71% (у белоруски – 62%).

Также русская теннисистка реализовала восемь из 15 брейк-поинтов, у Азаренко – 6/12 решающих очков на чужой подаче. Павлюченкова превзошла соперницу по активно выигранным ралли (45 против 31 виннерса у Виктории) и допустила меньше невынужденных ошибок (27 против 30 у белоруски).

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан). Для Анастасии это лучший результат на «Ролан Гаррос» с 2011 года.

Павлюченкова выиграла второй очный матч из семи встреч с Азаренко. Ранее она единственный раз побеждала Викторию на турнире в Цинцинатти в 2015 году со счетом 6:1, 0:3 (отказ).

Анастасия Павлюченкова остается последней русской теннисисткой в сетке женского одиночного разряда «Ролан Гаррос». У мужчин борьбу также продолжает Даниил Медведев, который в воскресенье, 6 июня, выйдет на корт против чилийца Кристиана Гарина.

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