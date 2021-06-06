Анастасия Павлюченкова подходила к четвертому кругу «Ролан Гаррос» без особого давления. Она и так прыгнула выше головы после победы (с баранкой в решающем сете) над третьей ракеткой турнира Ариной Соболенко. Так что матч с единственной белоруской, выигравшей «ТБШ», был для нее психологически легче, чем для Виктории Азаренко.

«Иногда кажется, что играть с соперницами, которые выше тебя в рейтинге, проще. Ну, хорошо, не проще, но психологически тебе меньше есть что терять», – признавалась Настя на пресс-конференции после третьего круга. К тому же она никогда не обыгрывала Азаренко на корте – единственная победа датирована 2015 годом, но тогда в Цинциннати Виктория снялась при счете 6:1, 0:3, и это вряд ли можно считать успехом по личным встречам.

Анастасия Павлюченкова, Россия, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Ролан Гаррос Рыбакина: «Было бы лучше сыграть с Павлюченковой в финале» 5 ЧАСОВ НАЗАД

На старте этого матча соперницы показали идеальный пример женского тенниса – сначала брейк Азаренко с двумя двойными ошибками Павлюченковой, затем Анастасия взяла чужой гейм под ноль и отыграла подачу назад. Качели наклонялись то в одну, то в другую сторону практически всю партию. Из пяти первых геймов теннисистки сделали четыре брейка и успокоились только при счете 3:3.

Просчитать психологическое состояние обеих было невозможно – то Павлюченкова вдохновенно разрезала линии и забивала гвозди у сетки, то депрессивно и безыдейно выбрасывала мячи на чужую половину и проигрывала ралли за ралли. Затем Азаренко отдавала очко за очком, забивала мячи в сетку не хуже Артема Дзюбы и отдавала подачу, после чего с удвоенной энергией действовала в следующем гейме и оставляла у зрителей лишь вопросы: почему нельзя было поменять тактику местами и не устраивать самой себе проблемы?

Виктория Азаренко, Беларусь, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

В первом сете матч логично пришел к счету 5:5 и катился к тай-брейку. Анастасия на подаче соперницы так демонстративно палила с приема в трос, что к ней на пару вопросиков чуть не выехала французская полиция. Логично, что в такой ситуации более опытная Азаренко дожала русскую теннисистку и оставила партию за собой.

Тут можно было успокоиться – последний раз на «Шлемах» Павлюченкова возвращалась с 0-1 по сетам еще на Australian Open-2020, то есть больше года назад. Тогда она переборола Анжелик Кербер, и ситуация в сетке была похожей – победа над фаворитом (тогда Каролиной Плишковой) в третьем круге и упорная схватка в матче с двумя тай-брейками.

Во второй партии Азаренко вроде бы нашла действенные приемы против Павлюченковой – например, к каждому укороченному белоруски Стейси летела со стонами, криками и слезами, особенно если стартовала от самой задней линии. Но Вика не злоупотребляла нетболами, хотя наверняка слышала про жалобы соперницы на боли в ноге и колене после встречи с Соболенко.

Анастасия Павлюченкова, Россия, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Вместо этого теннисистки снова дарили друг другу подачи, снова взялись за голову при счете 3:3. В этой партии Павлюченковой помогла очередность – она взяла свою подачу (4:3), дождалась трех невынужденных ошибок соперницы, опять растерялась на последнем геймболе при счете 30-40, но радостно выдохнула, когда второй мяч Азаренко не приземлился в квадрате. Примерно то же Настю ждало спустя минуту на сетболах, но вновь помогли невынужденные с той стороны корта.

С перерыва между партиями Анастасия вернулась с зарядом энергии, который куда-то подевался на подаче Виктории. Викки регулярно настраивала себя после проигранных геймов на собственной подаче – это выражалось и в более активных действиях на корте, и во взгляде при вводе мяча в игру, и даже в агрессивных, почти шараповских стонах при ударах ракетки. В решающем сете у нее это прошло при счете 0:1 и почти получилось при 2:3 на табло – 15-40 на подаче Насти с дабл-фолтом.

Но этот гейм и стал решающим. Если обычно Азаренко дожимала и сравнивала, то здесь напоролась на виннерс Павлюченковой и ошибку на приеме (уже 40-40), следом еще разок не перебила мяч на чужую сторону и попала под быструю подачу русской теннисистки. Похоже, именно тогда Вика потеряла веру в себя – пустила Настю к брейк-пойнтам после 30-0 и больше не выиграла ни одного мяча.

5:7, 6:3, 6:2 – Павлюченкова на этом «Ролан Гаррос» с каждым разом словно повышает уровень сложности, на котором нужно проходить дальше. Она вернулась в четвертьфинал французского «Шлема», где не была долгие 10 лет.

Возможно, в ее успехе есть элемент удачи – все же взяла два равных матча в третьем и четвертом кругах, которые в решающие моменты могли сложиться вообще как угодно. Но с другой стороны, возможно, все дело – в душевном комфорте после ухода от тренера Сэма Сумика и начала работы с братом Александром.

С такими эмоциональными качелями по ходу «РГ-2021» кажется, что ближе первое объяснение. Но все ответы даст четвертьфинал – там либо Серена, либо Рыбакина из Казахстана. Когда от (первого в карьере) 1/2 на «Большом шлеме» отделяют всего два сета, тогда и станет ясно, на что способна эта безбашенная русская.

Ролан Гаррос Павлюченкова: «Единственное, что я всегда делаю – борюсь» 21 ЧАС НАЗАД