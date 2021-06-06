Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер отказался от продолжения борьбы на «Ролан Гаррос».

«После обсуждения с моей командой сегодня я принял решения сняться с «Ролан Гаррос». После двух операций на колене и года восстановления очень важно, чтобы я прислушивался к своему телу и не спешил по пути восстановления. Я доволен, что сыграл три матча. Нет большего счастья, чем возвращение на корт», – заявил Федерер, слова которого приводит пресс-служба французского мэйджора.

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В последнем матче вечерней сессии 5 июня Федерер 3 с половиной часа бился с Домиником Кёпфером – 7:6(5). 6:7(3), 7:6(4), 7:5.

В результате снятия Роджера в четвертьфинал без борьбы прошел Маттео Берреттини. Его соперником станет победитель матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти.

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