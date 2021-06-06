Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – впервые в своей карьере. В матче четвертого круга он без проблем переиграл чилийца Кристиана Гарина – 6:2, 6:1, 7:5. Матч продолжался 2 часа 3 минуты.
Медведев подарил сопернику брейк-пойнт в стартовом гейме матча, после чего вел игру. В третьем сете Гарин сделал быстрый брейк и повел 3:0, перед этим Даниил вызвал доктора и пожаловался на дискомфорт в правой руке, но уверенно довел матч до победы.
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На счету Даниила 14 эйсов (0 у Гарина) и 6 двойных ошибок (3). Российский теннисист реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов (1 из 2 у Кристиана), выиграл активными действиями 45 очков (11) и допустил 31 невынужденную ошибку (29).
- В четвертьфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 6:1 по личным встречам.
- За четыре матча на этом турнире Даниил проиграл всего один сет, хотя на прошлых четырех ивентах не выиграл ни матча.
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