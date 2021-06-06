Комментаторы каналов Eurosport Максим Янчевский и Вадим Кольцов в новом выпуске подкаста «Хард и грунт» расскажут вам всё самое интересное из того, что произошло на первой неделе парижского мэйджора, в частности порассуждают, в чем причина раннего вылета Рублева при неожиданном успехе Медведева на грунте, обсудят, как шли дела у представительниц России в женской сетке и, конечно, не прошли мимо ошеломившего всех раннего выбывания Тима и Осаки. И это еще далеко не все самое интересное из этого выпуска.

Прослушать подкаст можно на платформе Anchor – перейди по ссылке и скорее узнай всё самое интересное из мира тенниса.

Ролан Гаррос 1-й «Ролан Гаррос» Надаля. Федерер в 1/2, финалист на допинге 31/05/2021 В 06:27

ATP Белград Джокович выиграл турнир в Белграде за день до старта «РГ» 29/05/2021 В 13:53