Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы над Викторией Азаренко в четвертом круге «Ролан Гаррос» в интервью Eurosport рассказала о матче, выбрала будущую соперницу по четвертьфиналу и сравнила Анастасию Павлюченкову-2011 и Анастасию Павлюченкову-2021.

– Что вы пожелали сами себе после первого сета?

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– Мне казалось, не так все было плохо. Да, у меня было много шансов: я вела 3:1, подавала 30-0, и я прекрасно помню, что шансы были. Но не стоит забывать, что на другой стороне корта находится тоже достойный соперник, который вынуждает тебя ошибаться, порой делать какие-то даже достаточно глупые ошибки. Единственное, что я всегда делаю – я всегда борюсь. Я никогда не сдамся. Это единственное, что я знаю и в чем уверена. Поэтому это все, что я делаю, и потом потихоньку реализовываю свои шансы.

– Вы играете пару с Рыбакиной. Последний матч четвертого круга Серена Уильямс – Елена Рыбакина. Кому пожелаете успеха?

– Конечно же, пожелаю удачи Лене, потому что мы с ней дружим и сейчас играем здесь в парном разряде. Чтобы вы понимали, мы вместе тренировались каждый день. И сегодня разминались вместе с ней. Сейчас я пойду смотреть матч в ее бокс, поэтому симпатия, скажем так, у меня больше в ее сторону. Но я отдаю отчет в том, что это теннис и, может быть, послезавтра мы будем друг против друга играть.

– Вы уже были в 1/4 «Ролан Гаррос». Какая разница между Анастасией Павлюченковой из того четвертьфинала и нынешнего?

– 10 лет назад Анастасия была абсолютным ребенком, особенно в эмоциональном плане. А сейчас Анастасия, как я считаю, показывает более умный теннис, более уверенный. И более уверена в себе и своих силах, является уже взрослым человеком. Да, я рада победе и сейчас наслаждаюсь ей, но уже завтра вечером переключусь на пару и буду абсолютно на других эмоциях. И я знаю, что мне предстоит еще много работы, потому что я хочу идти дальше.

Павлюченкова обыграла Викторию Азаренко в матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

В итоге соперницей Анастасии по четвертьфиналу стала Елена Рыбакина, которая закрыла Серену Уильямс в двух сетах. Павлюченкова и Елена сойдутся во вторник, а днем ранее их ждет совместный парный матч против Деми Схурс (Нидерланды) и Николь Меличар (США).

Анастасия остается последней представительницей России в женской сетке «Ролан Гаррос».

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