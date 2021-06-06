Опубликовано 06/06/2021 в 17:14 GMT | Обновлено 06/06/2021 в 17:16 GMT

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сотворила сенсацию в четвертом круге «Ролан Гаррос». 22-я ракетка мира расправилась с легендарной Сереной Уильямс – 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 часа 17 минут. Рыбакина превзошла именитую соперницу по эйсам (4-2), процентам очков на первой подаче (59%-57%), виннерам (21-15) и реализованным брейкам (5 из 7 против 3 из 5).

Эта игра стала первой в противостоянии Елены и Серены. Рыбакина впервые сыграет в четвертьфинале «Шлема». Прежде ее лучшим результатом был третий круг Australian Open.

Ролан Гаррос Рыбакина: «Было бы лучше сыграть с Павлюченковой в финале» 5 ЧАСОВ НАЗАД

В четвертьфинале Рыбакина сыграет против представительницы России Анастасии Павлюченковой.

Павлюченкова и Рыбакина вместе выступают в парном разряде.

Ролан Гаррос Елена Рыбакина – Серена Уильямс. Лучшие моменты матча 21 ЧАС НАЗАД