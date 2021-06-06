Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» прокомментировал победу над Кристианом Гариным, отношения с парижской публикой и предстоящую новую встречу со Стефаносом Циципасом.

– 6 мая – поражение от Гарина в Мадриде, 6 июня – победа над ним в Париже. Это что, месяц преображения? И действительно чувствуешь ли ты, что первый грунтовый тест в Париже пройден?

– Я, кстати, не знал про даты – это смешно, такая игра цифр. Но крутой матч был, здесь я чувствую себя лучше, чем на любом грунтовом турнире в предыдущие два с половиной года, поэтому, чтобы победить меня, соперник должен очень хорошо сыграть. У Кристиана это не получилось в первых двух сетах. В третьем, как мне кажется, борьба была равной, у меня все равно было чуть больше возможностей. Я сумел их реализовать при 5:5, он чуть слабее стал подавать, но при этом – лучше играть сзади. У него вроде чуть болело плечо, но, естественно, за неделю-полторы, что я в Париже, преображение было сильным. Это повлияло на результат.

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– Во время послематчевого интервью на корте публика скандировала твое имя. Что чувствовал в тот момент?

– Это круто, это всегда приятно, тем более что почти год мы играем без зрителей в основном. Здесь действительно много народу, во Франции сняли многие ограничения. Мы не можем, но все рестораны открыты, на улицах все гуляют, наслаждаются жизнью. Стараюсь раззадорить публику, разговариваю на французском. В общем: делаю все, чтобы потом меня поддерживали

– Говорят, что у игроков часто на турнирах «Большого шлема» спрашивают, когда им удобно играть: днем или вечером. Вот ты вторая ракетка мира. С тобой такие консультации проводятся, или ты просто по факту узнаешь расписание?

– Честно, я не уверен, что даже у топ-игроков это спрашивают. Потому что, если мы посмотрим на Австралию или здесь, на «Ролан Гаррос»: и Новак, и Рафа играют на разных кортах в разное время. Соответственно честно скажу: у меня никто не спрашивал и не будет спрашивать моего мнения.

– Медведев – Циципас – это своего рода новый теннисный сериал. На какой стадии сейчас ваши отношения? Условно: пройдете мимо друг друга – поздороваетесь? И вообще чувствуете, что это новая теннисная классика?

– На самом деле, про теннисную классику: надеюсь, что мы будет долго в топе, много играть. В этом году вторая встреча. Первая была в полуфинале Австралии, эта – в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Это крутые матчи, я считаю, что мы оба показываем хороший теннис. Мне кажется, мы уважаем друг друга как теннисисты, но не слишком – в личном плане, поэтому отношений, как таковых, у нас нет с ним вообще.

Даниил ведет в личном противостоянии со Стефаносом 6-1.

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