Новак Джокович – Лоренцо Музетти

Лоренцо Музетти Фото: Getty Images

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Новак показывает очень сильный теннис и отличную физическую готовность в Париже. В трех матчах серб не проиграл ни сета, хотя это демонстрирует и уровень его соперников – ни один из них не стоит в топ-60, ни один не добивался серьезных результатов и не играл в финалах в последнее время.

Музетти – другое дело. Молодой харизматичный итальянец хоть и провел непростой матч против соотечественника Чеккинато, но играл здорово и временами даже творил магию. Вряд ли он пройдет опытного и психологически более стабильного Джоковича, но обязан задержать его на корте как можно дольше.

Рафаэль Надаль – Янник Синнер

Надаль в очередной раз показывает фантастическое умение подойти в лучшей форме к Парижу. В середине мая испанец проводил один непростой матч за другим – с трудом ушел от поражения против Шаповалова, напрягался против Опелки и играл три сета с Джоковичем. Но на «РГ» Рафа совсем другой: он максимально спокоен и уверен, а его теннис говорит сам за себя.

В четвертом круге Надаль сыграет с Синнером, которого уже обыгрывал в этом году на грунте, но тот матч также был непростым, пусть и двухсетовым. Также испанец и итальянец встречались на той же стадии в Париже в 2020-м – Рафа был сильнее в трех партиях. Но в этом году на «РГ» необычно быстрые, похожие на хард корты, где у Янника будет больше шансов. Он должен забрать у действующего чемпиона хотя бы сет.

София Кенин – Мария Саккари

Мария Саккари Фото: Getty Images

Американская теннисистка защищает на турнире прошлогодний финал, который, как показывают результаты этого года, не был случайным. Кенин действительно неплохо ощущает себя на грунте и готова снова забраться максимально далеко, но надо пройти не менее хорошо подготовленную Саккари.

Гречанка при поддержке диаспоры впервые вошла в топ-16 на «Ролан Гаррос». Вероятно, на ее результатах также сказалось обновленное покрытие – Мария хороша на быстрых кортах. Именно поэтому против Кенин она идет фаворитом, но американка точно вцепится и не отдаст победу просто.

Марта Костюк – Ига Швёнтек

После вылета Соболенко, Серены и Барти Швёнтек осталась самой реальной претенденткой на титул. Ига выиграла в Париже уже 10 матчей подряд и ни в одном из них не проиграла ни сета. Более того, полька только дважды позволила соперницам выиграть за партию больше четырех геймов – тотальное превосходство.

18-летняя Костюк – дебютантка второй недели «Шлемов». Она тоже была убедительна в стартовых матчах (обыграла Мугурусу и не отдала ни сета), но все равно сильно уступает Швёнтек в мощи ударов и уровне построения розыгрышей. Этот матч не получится затяжным – чемпионка должна обезвредить соперницу из Украины меньше чем за 18 геймов.

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