Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал последние успехи первой ракетки России на «Ролан Гаррос». Медведев добрался до четвертьфинала турнира впервые в карьере.

«В предыдущие недели он начал говорить о грунте, что ему не нравится грунт. Как тренер, вы не можете этому доверять. Вы не можете слушать это, зацикливаться на этом. Это мое ощущение, это мое мнение. Сейчас мы будем бороться за выход в полуфинал. Конечно, ты можешь играть и выигрывать на грунтовых кортах – это твоя работа. С первого дня, как мы приехали в Париж, я был уверен – это будет отличный турнир. Он сказал то же самое в прессе и на тренировке, но я не стал этого слушать.

Нужно было смотреть день за днем, особенно после первого матча, как он будет бороться, как будет вести себя на корте. Это бы стало единственным доказательством того, что он в хорошей форме и в хорошем настроении. Каждый день на площадке, те четыре дня, которые мы здесь тренировались, я понял, что он действительно хорошо себя чувствует. Он выигрывал каждый сет, сыгранный против своих оппонентов, и когда у него были проблемы, он не говорил ни слова. Тогда я подумал: «Хорошо, может, он прав, ему действительно хорошо и это не просто слова».

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Не думаю, что в этом году условия изменились, но для него все по-другому. В Париже в этом году тепло, поэтому много солнца. Мячи становятся быстрее и лучше отскакивают, так что, конечно, для него это здорово. Дело не только в грунте: под ним земля крепче, чем в Риме и Мадриде. Он не такой мягкий, и это меняет все. Мелкие детали могут изменить ощущения игрока. Именно это произошло с Даниилом», – приводит слова Сервары ATP Tour

До «Ролан Гаррос»-2021 Медведев не выиграл в Париже ни одного матча.

На нынешнем мэйджоре россиянин проиграл всего один сет.

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