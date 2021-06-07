Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сенсационно переиграла Серену Уильямс в четвертом круге «Ролан Гаррос» и поспорит за выход в полуфинал с Анастасией Павлюченковой из России. В интервью Eurosport.ru 21-летняя Рыбакина рассказала, как справилась с эмоциями и как изменила подачу.

– Не могу не обойти тему твоего спокойствия. Как тебе удалось сохранить хладнокровие?

– Не знаю. С детства я спокойная очень, и мне проще так скрывать свои эмоции. Конечно, внутри все переполняло, но пока держусь и не показываю их.

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– Все-таки подача – именно в этот момент сказывалось твое волнение. Если в начале матча она была шикарная, то потом первая подача немного подвела. Что ты говорила себе в такие моменты?

– Конечно, это и нервы, потому что даже последний гейм я отподавала не с первой, а со второй. Просто старалась настроиться, потому что для меня очень важен ритм на подаче. Пыталась его вновь найти.

– Ты сказала, что изменила технику подачи. Что именно?

– Это маленькие детали, которые мне очень помогли. Потому что я могла прикладывать очень много усилий, а мяч не летел или был очень сильный разброс. Мы чуть изменили подброс, то, как я стою на подаче, немного движения сделали более компактными. Все вместе. Когда я чувствую этот ритм, у меня хорошая подача.

– Скоро пара с Настей Павлюченковой. Это не будет мешать подготовке к вашей одиночке?

– Думаю, не будет мешать. Очень обидно, что мы так попали рано [друг на друга] – было бы лучше встретиться в финале. Но какая сетка есть, такая и есть. Отыграем пару, все будет в порядке, а до одиночного матча будем по отдельности.

Рыбакина переиграла Уильямс со счетом 6:3, 7:5.

7 июня они с Павлюченковой сыграют в паре за выход в четвертьфинал, на 8-е запланирован очный четвертьфинал в одиночке.

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