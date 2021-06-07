Когда после жеребьевки «Ролан Гаррос» журналисты и болельщики стали прикидывать возможные четвертьфиналы по посеву, над потенциальным матчем Медведев – Циципас посмеивались. Грек – третий фаворит турнира у букмекеров, а первая ракетка России не выиграл на французском мэйджоре ни одного матча за всю карьеру. Пройдет первый круг – уже успех, но чтобы четвертьфинал?

Но позади неделя, и теннисный мир готовится к очередной серии триллера Даниил Медведев – Стефанос Циципас. Скорее всего, матч поставят на вечернюю сессию ради телетрансляций, и Медведев не получит поддержку обожающих его зрителей из-за карантинных мер. На матчах против Опелки и Гарина болельщики скандировали его имя, и Даниил пошутил: «Не знал, что я в Москве».

«Надеюсь, французская публика будет на моей стороне, это мне очень поможет. Надеюсь, люди подумают: «О, он говорит по-французски, он славный, мы за него», – сказал Медведев после матча с Гарином и попросил оживившуюся публику поддержать его во вторник.

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Даниил действительно стал одним из самых мемных теннисистов для болельщиков – и мемных исключительно в хорошем смысле. На «РГ»-2020 Медведев вылетел в первом круге и отреагировал на шутку с искусственно состаренным Рафаэлем Надалем, который якобы выиграл свой любимый турнир в 2050 году. «Надеюсь, к 2050-му я смогу пройти первый круг на «Ролан Гаррос», – написал теннисист.

Разумеется, чувство юмора и способности пошутить над собой очень зашли теннисным фанам.

«Получилось раньше 2050-го», – полетели комментарии в официальных соцсетях ATP после победы в первом круге над Александром Бубликом. «Чувствую, что он возьмет титул». «Медведев выиграет «Ролан Гаррос» в этом году».

А четыре грунтовые победы подряд вовсе вознесли Даниила чуть ли не до лавров Рафаэля Надаля. В комментариях его шутливо называли принцем, королем и даже богом грунта, а паблики вспомнили давний конфликт с Циципасом и окрестили грядущий четвертьфинал противостоянием «сраного русского» и «ребенка, не умеющего драться» – так парни сами назвали друг друга в далеком 2018-м.

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«Он становится монстром на грунте».

«В итоге Даниил станет как Шарапова и выиграет много турниров на грунте,» – отсылка к экс-первой ракетке мира, которая тоже не любила грунт, а потом взяла два титула на «Ролан Гаррос».

Матч состоится 8 июня, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию.

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