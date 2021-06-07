Первая ракетка мира Новак Джокович в пяти сетах обыграл Лоренцо Музетти в четвертом круге «Ролан Гаррос». 19-летний итальянец вел 2-0 по сетам против первой ракетки мира, но упустил преимущество, в ходу пятой партии вскоре снялся с игры. Счет по сетам – 6:7(7), 6:7(7), 6:1, 6:0, 4:0.

Встреча продолжалась 3 часа и 28 минут. За это время Джокович подал 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 9. Музетти сделал одну подачу навылет, две ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Джокович сыграет с Маттео Берреттини, который без борьбы прошел Роджера Федерера – швейцарец снялся с «РГ».

Перед встречей с Музетти Джокович не проиграл в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос» ни одного сета. Он обыграл Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса и Ричардаса Беранкиса с одинаковым счетом 3-0.

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