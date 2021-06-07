В 10-й день «Ролан Гаррос» все матчи одиночных турниров пройдут на корте Филиппа Шатрие. 8 июня мы увидим выступления Даниила Медведева и Анастасии Павлюченковой, а также матчи Александра Зверева и Паулы Бадосы.
Корт Филиппа Шатрие
Тамара Зиданшек (Словения) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 33) – начало в 13:00 (мск)
Ролан Гаррос
Sakkari - Kenin - Ролан Гаррос
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 31)
Александр Зверев (Германия, 6) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – начало не раньше 16:00 (мск)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Даниил Медведев (Россия, 2) – начало не раньше 21:00 (мск)
Ролан Гаррос
Djokovic - Musetti - Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
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