В 10-й день «Ролан Гаррос» все матчи одиночных турниров пройдут на корте Филиппа Шатрие. 8 июня мы увидим выступления Даниила Медведева и Анастасии Павлюченковой, а также матчи Александра Зверева и Паулы Бадосы.

Корт Филиппа Шатрие

Тамара Зиданшек (Словения) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 33) – начало в 13:00 (мск)

Ролан Гаррос Sakkari - Kenin - Ролан Гаррос 2 ЧАСА НАЗАД

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 31)

Александр Зверев (Германия, 6) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – начало не раньше 16:00 (мск)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Даниил Медведев (Россия, 2) – начало не раньше 21:00 (мск)

Ролан Гаррос Djokovic - Musetti - Ролан Гаррос 2 ЧАСА НАЗАД