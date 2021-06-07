Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев в трех сетах обыграли американцев Николь Меличар и Раджива Рама в четвертьфинале смешанного турнира «Ролан Гаррос».

Счет по сетам – 6:7(3), 6:2, 10:8. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут. За это время Веснина и Карацев сделали 5 эйсов, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Их соперники дважды подали навылет, 5 раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

В полуфинале пара из России сыграет с Деми Схюрс и Уэсом Колхофом из Нидерландов.

В параллельном полуфинальном матче Джулиана Олмос и Хуан-Себастьян Кабаль встретятся с Дезире Кравчик и Джо Сэлисбери.

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