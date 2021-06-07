На «Ролан Гаррос» остались по 8 сильнейших теннисистов и теннисисток, а обе сетки потеряли самых титулованных игроков Открытой эры.

Медведев и Циципас спешат друг к другу

6 мая Медведев споткнулся об Гарина в Мадриде, взяв в решающем сете лишь один гейм. Ровно месяц спустя Даниил изгнал Кристиана с парижского грунта, причем лишь в третьем сете чилиец оказал хоть какое-то сопротивление. Настоящая битва развернулась при счете 5:5, когда Медведев лишь с третьей попытки реализовал брейк-пойнтов, прежде чем закрыть матч на своей подаче. За матч первый номер России настрелял 14 подач навылет и взял 46 очков за счет активных действий. Итог: 6:4, 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос Ролан Гаррос : Day09 - Highlights: Kostyuk - Swiatek 2 ЧАСА НАЗАД

Медведев выносил Гарина, парижская публика рукоплескала

Победа Даниила обеспечила самую громкую вывеску в современном мужском теннисе за вычетом Биг-3, ведь Медведев поспорит за полуфинал с давним неприятелем Стефаносом Циципасом.

Грек с русскими корнями примерно с тем же счетом переступил через Пабло Каррено Бусту – 6:3, 6:2, 7:5. В третьем сете испанец даже убежал вперед с брейком 4:1, а при 4:4 еще раз получил брейк-пойнт, но не реализовал его, на чем борьба фактически закончилась. Полуфиналист «РГ»-2020 идет дальше.

Циципас испепелил Карено, бойня с Медведевым будет огненной

Париж остался без магии Федерера

В третьем раунде Роджер пережил тяжелейший четырехсетовик с тремя тай-брейками. После матча он посетовал, что для него ненормально находиться на корте 3,5 часа и намекнул на снятие с турнира ради подготовки к травяному сезону. Так и получилось. 6 июня Роджер объявил об отказе от дальнейшей борьбы – итальянец Маттео Берреттини автоматом прошел в четвертьфинал.

Ноле и Рафа обезнадежили Италию

Забавно, но коллегам швейцарца по Биг-3 тоже на пути попались представители Апеннин. Новак Джокович сыграл, возможно, самый странный матч в карьере: в первых двух сетах 19-летний Лоренцо Музетти находил ответы на все ухищрения серба, успевал повсюду, а потом переигрывал опытнейшего соперника на тай-брейках.

Прежде Новак лишь раз из семи попыток прошел дальше после двух слитых тайев, вот только Лоренцо, похоже, забыл, что на «Шлемах» нужно выигрывать не два, а три сета и мыслями уже ушел готовиться к четвертьфиналу. В результате всего через 46 минут счет был равным. Музетти еще чуток вяло посопротивлялся в пятой партии и сдался досрочно – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0.

Хайлайт, в котором Джокович сначала мучится, потом разрывает

Старший товарищ Лоренцо Янник Синнер уже давно считается восходящей звездой, но в четвертом раунде он развалился еще быстрее. Хотя, когда 19-я ракетка мира сделал быстрый обратный брейк против самого Рафы Надаля, а потом забрал и второй прием, казалось, что Королю грунта наконец-то попался достойный соперник. Но при счете 4:5 Рафаэль под ноль забрал прием, так что итальянец впал кому на полсета. Очнулся при 0:4, сделал два брейка и сразу же проиграл собственную подачу, а затем и партию. Тут уж Янник сдался окончательно, но хотя бы доиграл матч – 7:5, 6:3, 6:0.

35-летний юноша Надаль был быстрее и сильнее 19-летнего дяди Синнера

Теперь Новак и Рафа находятся в шаге от очередной очной битвы. Сербу осталось пройти халявщика Берреттини, а Надаля ждет Диего Шварцман.

Из топов продолжает борьбу еще Саша Зверев, который быстро закончил матч против Кэя Нисикори – 6:4, 6:1, 6:1. Ему в 1/4 достался Алехандро Давидович Фокина.

Павлюченкова в четвертьфинале спустя 10 лет

Немногие ожидали от Анастасии повторения лучшего парижского результата, тем более за последующие 9 турниров она лишь дважды дошла до третьего круга. И тем более не ожидали от нее победы над двумя подряд сеяными белорусками: вслед за Ариной Соболенко была побеждена и двукратная чемпионка «Шлемов» Виктория Азаренко – 5:7, 6:3, 6:2. Соперницы максимально плохо держали свою подачу: в решающем сете брейк-пойнты были в каждом гейме, но Вика реализовали их лишь однажды, в отличие от Насти.

Космохайлайт матча Павлюченкова v Азаренко с кучей крутых моментов

За первый в карьере полуфинал «Шлема» Настя сразится с подругой Еленой Рыбакиной, которая преподнесла одну из главных сенсаций уикенда, нокаутировав саму Серену Уильямс – 6:3, 7:5. Приближающейся к пятому десятку американке уже категорически не хватало скорости, чтобы поспевать за ударами молодой казахстанки.

Серена не поспевала за скоростью Рыбакиной – Елена в 1/4

Забавно, что за день до очной схватки в одиночках Павлюченкова и Рыбакина успели сыграть (и выиграть) парный матч.

В четвертьфинале 6 дебютанток

А могло быть 7. Украинка Марта Костюк провела великолепный турнир и на сладкое даже выиграла 7 геймов против Иги Швёнтек – никто за два последних «Ролан Гаррос» не взял у польки больше 6. Но дальше прошла именно действующая чемпионка – 6:3, 6:4.

В 1/4 ожидалось повторение финала-2020, но София Кенин выдала блеклейший матч против Марии Саккари и отправила гречанку на польскую крепость – 1:6, 3:6.

Честь американского тенниса отстаивает малютка Кори Гауфф – она отдала лишь 4 гейма Онс Жабер – 6:3, 6:1. А ее соперницей станет Барбора Крейчикова, разгромившая Слоан Стивенс – 6:2, 6:0. И чешка, и американка впервые дошли до четвертьфиналов «ТБШ».

Как и две оставшиеся теннисистки: испанка Паула Бадоса, переигравшая Маркету Вондроушову из Чехии (6:4, 3:6, 6:2), и словенка Тамара Зиданшек, которая победила Сорану Кирстю из Румынии (7:6(4), 6:1). Они поспорят друг с другом.

Ролан Гаррос 35-летний юноша Надаль был быстрее и сильнее 19-летнего дяди Синнера 2 ЧАСА НАЗАД