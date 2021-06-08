Российская теннисистка в трех сетах упорной борьбы обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В четвертьфинале Павлюченкова меньше допустила двойных (2-6) и наравне с соперницей подала навылет – по пять эйсов у каждой. Русская также выиграла 42 из 61 мяча на первой подачи и допустила 28 невынужденных против 43 ошибок у Рыбакиной. Для Павлюченковой победа и проход в 1/2 финала – лучший результат в карьере на «ТБШ».

На пути в четвертьфинал Павлюченкова остановила Викторию Азаренко (7:5, 3:6, 2:6), а Рыбакина прошла Серену Уильямс – 6:3, 7:5.

За выход в финал Павлюченкова поспортит с победительницей первого четвертьфинала Тамарой Зиданшек. которая переиграла испанку Паулу Бадосу.

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