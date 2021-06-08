Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от выступления в миксте «Ролан Гаррос» с Еленой Весниной.

«Мы где-то два месяца назад поговорили, и я попросил ее сыграть со мной микст, потому что это хорошая возможность вместе выступить на Олимпиаде. Она очень опытная. У нее была отличная карьера, и сейчас она продолжает после двухлетнего перерыва.

Она дает мне советы, говорит, где нужно лучше закрывать, где больше открывать. Делится опытом. Мне еще нужно набраться опыта в миксте – когда выходить к сетке, в какие точки выдвигаться в какие моменты. Мне это все в новинку. Но это хороший опыт. Мне нравится», – приводит слова Карацева сайт ATP-тура

Ролан Гаррос Карацев и Веснина ворвались в полуфинал смешанного «РГ» 11 ЧАСОВ НАЗАД

Елена Веснина и Аслан Карацев в трех сетах обыграли американцев Николь Меличар и Раджива Рама в четвертьфинале смешанного турнира «Ролан Гаррос».

В полуфинале пара из России сыграет с Деми Схюрс и Уэсом Колхофом из Нидерландов.

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