Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от выступления в миксте «Ролан Гаррос» с Еленой Весниной.
«Мы где-то два месяца назад поговорили, и я попросил ее сыграть со мной микст, потому что это хорошая возможность вместе выступить на Олимпиаде. Она очень опытная. У нее была отличная карьера, и сейчас она продолжает после двухлетнего перерыва.
Она дает мне советы, говорит, где нужно лучше закрывать, где больше открывать. Делится опытом. Мне еще нужно набраться опыта в миксте – когда выходить к сетке, в какие точки выдвигаться в какие моменты. Мне это все в новинку. Но это хороший опыт. Мне нравится», – приводит слова Карацева сайт ATP-тура.
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Карацев и Веснина ворвались в полуфинал смешанного «РГ»
- Елена Веснина и Аслан Карацев в трех сетах обыграли американцев Николь Меличар и Раджива Рама в четвертьфинале смешанного турнира «Ролан Гаррос».
- В полуфинале пара из России сыграет с Деми Схюрс и Уэсом Колхофом из Нидерландов.
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