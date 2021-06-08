Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о туалетном перерыве во время матча четвертого круга «Ролан Гаррос» с итальянцем Лоренцо Музетти. Первая ракетка мира проиграл два первых сета на тай-брейке, взял туалетный перерыв, после чего выиграл 6:1, 6:0, а в пятой партии Музетти снялся при счете 0:4.

«Если вам действительно хочется знать, то во время туалетного перерыва я сменил нижнее белье и переоделся. Но главное в таких моментах – перезагрузиться в психологическом плане, немного сменив обстановку. Несмотря на то, что это короткий перерыв, у тебя есть возможность выдохнуть и вернуться новым игроком», – приводит слова Джоковича Tennis Tonic

В четвертьфинале Джокович сыграет с Маттео Берреттини.

В случае победы в полуфинале он сойдется с победителем пары Рафаэль Надаль – Диего Шварцман.

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