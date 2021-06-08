8 июня состоится один из интереснейших матчей «Ролан Гаррос»-2021 – Даниил Медведев сразится со Стефаносом Циципасом. Матчи между ними уже называют одним из главных противостояний тенниса будущего. Что нас ждет в ближайшей игре?

Как шли по сетке

Медведеву предсказывали вылет чуть ли не в первом круге – Даниил в принципе неважно выглядит на грунте и в этом сезоне выиграл на покрытии всего один матч. Но в Париже случилось волшебное преображение: сначала русский топ разгромил Сашу Бублика из Казахстана, затем с потерей сета, но тоже без проблем расправился с американцем Томми Полом. В третьем круге в соперники Даниилу достался полуфиналист «Мастерса» в Риме Райлли Опелка, но и тут все получилось слишком просто и изящно. Наконец, подтверждением силы Медведева стал матч против Кристиана Гарина – чилиец, взявший все свои 12 титулов на песке и обыгравший Медведева в Мадриде, едва избежал баранки и отлетел также в трех партиях.

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Путь Циципаса в четвертьфинал тоже оказался довольно легким. Грек перед турниром шел четвертым фаворитом после Надаля, Джоковича, Тима и заслуженно вошел в восьмерку сильнейших. Единственный матч, в котором Стефанос позволил себе слабость – против Изнера в третьем круге. Циципас проиграл стартовый сет, но собрался и выкинул американца в четырех. Шарди, Мартинес Портеро и Каррено Буста вообще не напрягли пятого сеяного.

Личные встречи

Предстоящий матч станет для теннисистов восьмым друг против друга. Причем в этом сезоне они уже встречались – в полуфинале Australian Open преимущество Медведева не вызвало сомнений (6:4, 6:2, 7:5). В Австралии Даниил взял у Стефаноса реванш за единственное поражение, которое случилось ранее на Итоговом турнире – в 2019-м грек переиграл русского в группе и лишил шансов выйти в плей-офф.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Если рассматривать общую картину, то Циципас – клиент Медведева (6-1 в личке). Почти все матчи случились на харде, но один все же проходил на песке и остался за Даниилом. В 2019-м парни схлестнулись в Монте-Карло, в решающем сете Медведев уступал с брейком, но добыл победу.

Кто что сказал

«Он невероятно хорошо подает. За последние годы здорово прибавил на подаче. Мне придется с этим как-то бороться, – заявил Циципас. – Но мне кажется, что когда я сам играю хорошо, могу не думать о сопернике. Мне просто нужно показывать свой теннис, а там уже все сложится так, как сложится»

«Надеюсь, мы будет долго в топе, много играть. В этом году вторая встреча. Первая была в полуфинале Австралии, эта – в четвертьфинале «Ролан Гаррос», – поделился Медведев. – Это крутые матчи, я считаю, что мы оба показываем хороший теннис. Мне кажется, мы уважаем друг друга как теннисисты, но не слишком – в личном плане, поэтому отношений, как таковых, у нас нет с ним вообще.

Котировки букмекеров

Победа Циципаса: 1,47

Победа Медведева: 2,80

Хотя большинству экспертов кажется, что шансы 50 на 50, у контор альтернативное мнение. Букмекеры считают Циципаса абсолютным фаворитом – неужели они не видели предыдущие матчи Медведева на турнире? На самом деле у грека должен быть перевес, но совсем небольшой. Он сложился из-за позднего начала матча и отсутствия зрителей – Даниил намного лучше играет в матчах при поддержке трибун. Вечерняя сессия отразится на состоянии корта и мячей – они станут тяжелее, и это не факт что сыграет на руку Медведеву.

Что поможет Даниилу против Стефаноса, так это опыт предыдущих очных матчей. Кажется, нас ждет упорный поединок, поэтому можно смело рассмотреть следующую ставку – победа Медведева с форой +1,5 по сетам за 1,89.

Где смотреть

Матч начнется 8 июня не раньше 22:00 (мск). В прямом эфире его покажет главный теннисный канал страны – Eurosport 1. Также игру можно посмотреть по подписке в приложении Eurosport, а на сайте ловите текстовый лайв – его легко найти по ссылке

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