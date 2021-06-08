Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос».

Даниил выйдет на первую строчку, если выиграет турнир. Ему может хватить и выхода в финал, если до главного матча при этом не доберется Джокович.

Даниил Медведев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Новак Джокович сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня.

Ролан Гаррос Циципас – клиент Медведева. Но почему-то огромный фаворит 1/4 2 ЧАСА НАЗАД

Ролан Гаррос Джокович объяснил, как туалетный перерыв помог победить Музетти 4 ЧАСА НАЗАД