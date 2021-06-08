Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос».
Даниил выйдет на первую строчку, если выиграет турнир. Ему может хватить и выхода в финал, если до главного матча при этом не доберется Джокович.
- Даниил Медведев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретится с греком Стефаносом Циципасом.
- Новак Джокович сразится с итальянцем Маттео Берреттини.
- Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня.
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