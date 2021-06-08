Даниил Медведев сенсационно очутился в 1/4 финала нелюбимого мэйджора – лишь с пятой попытки «Ролан Гаррос» сдался и пустил русского дальше первого круга. На этом приятные сюрпризы для зрителей и самого Даниила не закончились – вторая ракетка мира влюбился в турнир. Он наконец снял проклятье красного корта, но в этом помогли не только быстрый грунт или удобные мячи, а коучинг экс-теннисиста Игоря Андреева.

На грунтовый сезон команда Медведева расширила состав. Идей для апгрейда игры русского на песке Жилю Серваре явно не хватало. Да и ненависть Медведева к корту изрядно достала его самого. О том, чтобы попрощаться с французом, и речи не было, а вот на время пригласить гуру глины – вполне удачная история. Тем более, если он – приятель, друг Дани по сборной и эксперт по Рафе Надалю – Игорь Андреев.

Игорь Андреев Фото: Getty Images

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Эти двое сошлись еще в 2019-м – тогда Игорь тоже вошел в команду как внешний тренер-консультант. И в целом нерадужные перспективы на песочный сезон превратились в неплохой рейд по топам. На «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев сделал дубль – убрал сразу двух GOAT из первой десятки. Он вынес Стефаноса Циципаса (6:2, 1:6, 6:4) и матчем позже попрощался с Новаком Джоковичем (3:6, 6:4, 2:6), но в финале обидно уступил сербу Душану Лайовичу.

На следующем турнире серии ATP 500 в Барселоне Даня долетел до решающей стадии, куда прикрыл дорогу Альберту Рамосу, Маккензи Макдональду и Кэю Нисикори. Только в финале Медведь обжегся о тогда мотивированного до титулов Тима (4:6, 0:6). Но было понятно, что Даниил умеет играть и побеждать на грунте. Что касается «Ролан Гаррос», то почему-то именно здесь он редко цеплял сеты и никогда – матчи.

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Переворот случился в 2021-м – Медведев взял четыре матча в Париже, проиграв всего сет. Оказалось, к успехам приложил руку все тот же Андреев. «Он присоединился к моей команде на грунтовый сезон в качестве помощника тренера. За свою карьеру Игорь добился больших успехов на грунте, и я уверен, что он станет отличным дополнением к моей команде, чтобы помочь мне освоить это сложное для меня покрытие», – сказал Медведев до старта «РГ».

После первого матча промелькнула мысль, что главная причина успеха Медведева в Париже – не только чудо-мячи и скоростной корт, напоминающий хард, а тренерская мощь и опыт русского грунтовика.

Андреев – первый русский победитель Надаля, обладатель Кубка Дэвиса и четвертьфиналист «РГ»

В команду Медведева 37-летний Андреев попал не случайно – это результат его прошлых заслуг. В 2005-м на медленных покрытиях москвич стал первым русским, закрывшим только начавшего карьеру Надаля – 7:5, 6:2 почти за полтора часа. В том четвертьфинале в Валенсии Игорь прекрасно двигался, кидал на сторону испанца не менее крученый форхенд и острый бэкхенд кроссом, отлично варьировал длину и действовал хладнокровно на брейковых мячах. Ничего не напоминает?

Кроме того, эпохальной стала победа в Кубке Дэвиса в 2006-м. Сборная России взяла второй титул в истории после успеха в 2002-м. В финале в Олимпийском обыграли сборную Аргентины, в 1/2 съели американцев (что символично, на московском грунте – 3:2), а до этого на ковре разгромили французов – 4:1.

Личным же прорывом стал 2007-й – первый и единственный четвертьфинал на «ТБШ». На кортах «Ролан Гаррос» в матче стартового раунда Андреев выбил третью ракетку мира Энди Роддика, затем чилийца и ныне тренера Доминика Тима Николаса Массу, Поля-Анри Матьё и Маркоса Багдатиса. Только в борьбе за выход в 1/2 он уступил №6 АТР Новаку Джоковичу. К тому всплеску результатов прибавились полуфинал в Гштааде и четвертьфиналы в Амерсфорте, Сопоте, Нью-Хейвене, Меце и Москве. Тогда он получил награду АТР за камбэк года. Как брать грунт и Рафу, Андреев знал.

Работа с Андреевым: 100% дропшоты, подкрутка справа и никаких психов

Обладатель четырех титулов АТР из-за ковидных ограничений не поехал с Медведевым на корты Парижа – вернулся обратно в Москву к делам: в академию Островского и работе в федерации тенниса. Да и толпиться во Франции нечего – ребята провели целый грунтовый сбор в Монте-Карло, где регулярный спарринг с Андреевым усилил игру Даниила в нескольких компонентах.

Первое и самое удивительное – подача. Даня бомбит их в каждом матче, и их количество порой переваливает за десятку. И это на медленном влажном грунте. В финале Аustralian Оpen против Джоковича на праймовом харде Медведев отвесил сербу всего шесть эйсов. А на песке эти цифры выросли почти вдвое: с Гарином в четвертом круге он напулял 14 первых, матчем ранее с пушечным американцем Опелкой – десять (у Райлли – всего пять). Как результат, процент выигранных мячей на первой подаче тянется к 100 – регулярные 86% и выше. А реализация брейк-поинтов соперников – практически нулевая. Цифры будто вторят результативному «ТБШ» в Австралии-2021. Даниил также читает игру соперников на приеме и регулярно выигрывает 45% мячей на подачах оппонентов.

Медведев мастерски отточил укороченные и обводящие на Опелке

Второе – дропшоты: козырь, который на грунте пользуется не такой популярностью, как на харде или траве, потому что отскок не такой резкий. Но именно нетболами на быстром грунте Даня доставал неловкого Опелку и юркого Гарина. Дропшоты летят у Медведева максимально плотно к сетке и становятся совершенно невалидны – у троса он забирает в среднем 70% виннеров.

Третья находка – подкрут. Обладатель одного из самых мощных крученых ударов с форхенда в нулевые Андреев ввел трюк имени Рафы Надаля в игру Медведева. Что в сочетании с кортом дает Даниилу фору: мячи не проскальзывают по покрытию, а отскакивают от него выше. Корт также поглощает меньше скорости крученого – значит, дает не так много времени соперникам на ответ. К тому же, мячи даже с небольшим вращением летят по выбивающей дуге и почти всегда ложатся в корт. Едва привыкшие к прямым и плоским ударам с бэкхенда соперники теперь мучаются с подкрутом мяча справа.

Еще один поинт для совершенствования – плохой контроль эмоций на корте. Чем Даня (как и многие из Некстген) был всегда знаменит. Но на «РГ» русский ментально окреп – психи в игре практически исчезли. «Он выигрывал каждый сет, сыгранный против своих оппонентов, и когда у него были проблемы, не говорил ни слова. Тогда я подумал: «Хорошо, может, он прав, ему действительно хорошо, и это не просто слова», – говорил Жиль Сервара.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Почувствовала психологические изменения и редкая публика на кортах Парижа, которая буквально скандировала фамилию первой ракетки России после матча с Опелкой. Положительные флюиды, ноль реакций на неудачи и визуальный дзен – такого Медведева мы еще не видели. Уверенность, что потенциально Даниил может играть на высоком уровне на любых покрытиях, вселил также Андреев.

«Надаль сказал в интервью, что он может проиграть из-за тенниса, может проиграть из-за физики, но никогда не проиграет из-за своей головы. Это, скорее всего, и делает его одним из сильнейших теннисистов мира. Чтобы его обыграть, не только на грунте, а везде, нужно играть в свой лучший теннис, только тогда у тебя появляется микрошанс его обыграть», – говорил Андреев перед турниром.

«Мои удары и движение не работают на грунте», – эта фраза войдет в анналы теннисной истории: при такой вариативной игре Медведев уверенно вошел в восьмерку лучших на «РГ»-2021. И даже если он не возьмет турнир, то точно перестанет бояться парижского грунта и уйдет с 63% проигранных матчей АТР на песке. Уже не важно, будут ли на мэйджоре быстрые корты или особые мячи: за спиной у второй ракетки мира – грунтовый гуру.

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