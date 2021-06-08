Опубликовано 08/06/2021 в 13:36 GMT | Обновлено 08/06/2021 в 16:17 GMT

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена теннисисток, которые войдут в состав женской сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

«Состав определяется по рейтингу, который будет на момент окончания Открытого чемпионата Франции. Он выйдет в понедельник. Но уже понятно, что сыграет Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и, видимо, Дарья Касаткина. В пару попадает Елена Веснина, а с кем – решим позже. Либо с Верой Звонаревой, либо с Кудерметовой», – сообщил Тарпищев ТАСС

В состав мужской команды попали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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