Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев в двух сетах обыграли Деми Схурс и Уэсли Колхофа из Нидерландов в полуфинале смешанного турнира «Ролан Гаррос».
Счет по сетам – 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 6 минут. За это время Веснина и Карацев допустили всего одну двойную ошибку против пяти у соперников, показали лучший процент первой подачи (66% против 58%) и реализовали 4 брейк-пойнта из 12.
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- В четвертьфинале Елена Веснина и Аслан Карацев в трех сетах обыграли американцев Николь Меличар и Раджива Рама.
- В решающем матче россияне встретятся с Дезире Кравчик и Джо Сэлисбери (США/Великобритания).
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