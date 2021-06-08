Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев в двух сетах обыграли Деми Схурс и Уэсли Колхофа из Нидерландов в полуфинале смешанного турнира «Ролан Гаррос».

Счет по сетам – 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 6 минут. За это время Веснина и Карацев допустили всего одну двойную ошибку против пяти у соперников, показали лучший процент первой подачи (66% против 58%) и реализовали 4 брейк-пойнта из 12.

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В четвертьфинале Елена Веснина и Аслан Карацев в трех сетах обыграли американцев Николь Меличар и Раджива Рама.

В решающем матче россияне встретятся с Дезире Кравчик и Джо Сэлисбери (США/Великобритания).

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