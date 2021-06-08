Хочется верить, что четвертьфинал в одиночном разряде не рассорит Елену Рыбакину и Анастасию Павлюченкову – в среду они выйдут на корт уже в одной команде для выхода в парный полуфинал «ТБШ». За выход в следующий раунд им сражаться с Магдой Линнет и Бернардой Пера. «Очень обидно, что мы так попали рано [друг на друга] – было бы лучше встретиться в финале. Но какая сетка есть, такая и есть. Отыграем пару, все будет в порядке, а до одиночного матча будем по отдельности», – сказала Рыбакина перед четвертьфиналом «ТБШ».

Восстановятся ли физически и ментально обе теннисистки от полуфинального триллера, узнаем в среду, а пока 29-летняя Анастасия на опыте проскочила в первый полуфинал «Шлема» в карьере.

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Девушки раньше не играли официальных матчей между собой, но отлично знакомы с плюсами и минусами каждой. Поэтому начали они с брейков. Рыбакина первой оформила «меньше» – 3:1, но в седьмом гейме Анастасия вцепилась в подачу соперницы, реализовав ее с пятого брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка, в котором удачливее оказалась представительница Казахстана – 7:6.

Анастасия Павлюченкова, Россия, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Во второй партии Павлюченкова нащупала прием со второй подачи, ведь первая Рыбакину спасала через раз – всего 52% реализации. Настя встречала мяч почти на хавкорте и со всей мощи расстреливала соперницу с бэкхенда навылет по сторонам – 24 из 61 виннерса. Благодаря такой пристрелке она генерировала целых 17 брейк-поинтов, из которых реализовала лишь шесть. Так что уже в шестом гейме Настя воплотила гигантское преимущество в брейк. Запомнился этот момент не только окончательным переломом в матче, но и падением Павлюченковой. Уже в полете она проводила мяч на сторону Елены, а та сплоховала и ткнула его в сетку – 2:6 по итогу. Это был первый сет, проигранный Еленой на турнире.

Матч перешел в решающую партию, где тай-брейк не играется. Психологически стабильнее в решающий момент оказалась россиянка – Рыбакина отдала гейм и матч, подав двойную (всего она наколотила 6). Кроме того, Настя лучше стреляла первой – 69% против 52% и меньше ошибалась – 28 против 43. Но не только физическая мощь довела Стэйси до полуфинала, к Павлюченковой в команду вернулся ее брат Александр. Домашняя атмосфера пошла на пользу и изменила восприятие спортсменкой любимой игры – на первом месте стоит не результат, а удовольствие от игры.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

«Я получаю удовольствие от тенниса. Даже в этом матче, несмотря на боли в колене, я наслаждалась игрой. Пытаюсь принимать это. Теперь я стала получать гораздо больше удовольствия от каждого очка в сложных матчах, нежели раньше. Думаю, это одна из причин, по которой я все еще здесь», – поделилась Павлюченкова.



О титуле думать рано, да и времени восстановиться к полуфиналу еще меньше (в среду пара с Рыбакиной). Соперницы будут в одинаковых условиях – в таких же трехсетовых ралли победила словачка Тамара Зиданшек. Для Павлюченковой выход в полуфинал Парижа – личный рекорд, в последний раз она в столице Франции добиралась до восьмерки ровно 10 лет назад. В 2011-м россиянка уступила будущей чемпионке Франческе Скьявоне, но мир, любимая игра и отношение к теннису у Насти в тот момент заметно отличались от нынешнего. Сейчас она ловит кайф от игры, и это помогает ей побеждать.

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