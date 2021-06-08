Опубликовано 08/06/2021 в 21:45 GMT | Обновлено 09/06/2021 в 04:05 GMT

Занимающий второе место в мировом рейтинге российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» пятой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу – 3:6, 6:7(3), 5:7.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Стефанос трижды подал навылет против пяти первых у Медведева, допустил одну двойную при отсутствии таких ошибок у Даниила. Также грек сделал в два раза меньше невынужденных – 24 против 43.

Победа Циципаса сократила отставание грека в личке – 6-3 в пользу Медведева.

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Следующим соперником Циципаса станет Александр Зверев, который переиграл Алехандро Давидович-Фокина – 6:4, 6:1, 6:1.

Выходом в полуфинал Стефанос Циципас личный рекорд на «ТБШ». Ранее он дважды играл в 1/2 финала АО, где в 2019-м уступил Надалю, а в 2020-м Медведеву.

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