Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы над Еленой Рыбакиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в интервью Eurosport рассказала о матче, который продолжался 2,5 часа.

– Настя, поздравляем с выходом в первый полуфинал «Большого шлема». Какие эмоции вас одолевают?

– Если честно, то эмоций мало – почти никаких. Мне кажется, я все отдала на корте, выложилась по полной, все оставила там.

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– Большую роль сыграло твое падение на брейк-пойнте и прием подачи. Так ли это?

- Да, падение… Упала и не сразу поняла, что судья объявил, что я выиграла гейм. И такая думаю: «Неужели она ошиблась?» Насчет приема, то я была к этому готова. Знала, как Лена умеет подавать, тренировались вместе с ней весь этот турнир. В начале матча я не сразу поняла – то ли отходить мне дальше, то ли входить в корт. Но потом стала давить на приеме, и рада, что у меня получилось.

– Успели обсудить с Еленой ваш завтрашний парный четвертьфинал?

– Нет, еще нет. Конечно, мы с ее командой обнялись. Честно говоря, я сначала боялась подходить к ним – понимаю, что очень безумный матч получился. Поэтому обсудим все завтра.

– В полуфинале тебя ждет Тамара Зиданшек, с которой ты еще не играла.

– Я смотрела ее матчи на «Ролан Гаррос» и примерно понимаю, с какой соперницей мне предстоит сразиться. Самое главное сейчас – успеть восстановиться.

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