КОРТ ФИЛИППА ШАТРИЕ
Кори Гауфф (США, 24) – Барбора Крейчикова (Чехия) – начало в 13:00 (мск)
Мария Сакари (Греция, 17) – Ига Швёнтек (Польша, 8)
Ролан Гаррос
Павлюченкова: «После падения не сразу поняла, что взяла гейм»
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 10) – начало не раньше 16:00 (мск)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Матео Берреттини (Италия, 9) – начало не раньше 21:00 (мск)
Ролан Гаррос
Научись получать удовольствие. Фактор, изменивший Павлюченкову
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос : Day 10 - Highlights Zverev v Davidovich Fokina